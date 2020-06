La fatiga y la dicha de vivir juntos

Uno de los riesgos que afrontamos como sociedad es la cristalización de la enemistad de fondo, la consolidación de una mirada llena de sospecha, cuando no de rencor, hacia quienes pertenecen a una tradición cultural diferenteo propugnan en la plaza pública valores que no concuerdan con los nuestros. Una de las figuras que más han pensado sobre los desafíos que la sociedad plural y secularizada plantea a los cristianos, el cardenal Ángelo Scola, está reclamando con insistencia reconocer “el valor práctico de vivir juntos”. Como explica Scola con gran realismo, nos guste más o menos,tenemos que vivir juntos, y el descubrimiento es que esto no es un fastidio sino una posibilidad de crecer, también en nuestra fe.

Para reconocer ese valor es necesaria la disponibilidad para escuchar al otro y para narrarnos a nosotros mismos. Esto sólo es posible si partimos de la certeza de que cada persona encarna un bien que va más allá de sus opiniones y acciones, de la simpatía o antipatía que nos provoque. Los cristianos deberíamos estar bien pertrechados para esta aventura, más aún, es un camino ineludible, como vienen señalando los últimos papas. San Juan Pablo II afirmó que “el hombre es el camino de la Iglesia”. Benedicto XVI subrayó que para el creyente la fe no es una posesión sino un desafío, mientras que el agnóstico no puede eliminar la pregunta sobre el significado, de modo que existe siempre un punto de encuentro posible. Eso es lo que permite a Francisco invitar al agnóstico Scalfari a “recorrer juntos un tramo del camino”.

Esa experiencia de escucha y narración recíprocas la han vivido muchos católicos con sus compañeros no creyentes durante las semanas de la pandemia en campos como la sanidad, el voluntariado, e incluso en algunos interesantes debates públicos. No hablamos de un desideratum sino de algo perfectamente posible. Hay una interesante conexión entre el testimonio, que es la forma esencial de la misión cristiana, y el camino de la amistad cívica.

La propuesta transparente de todas las implicaciones sociales, culturales y políticas de la fe es un servicio que debemos al mundo, pero no podemos tener la pretensión de que sea generalmente aceptada. También es verdad que al cristiano se le puede plantear en cualquier momento la posibilidad del martirio, cruento o no. Pero incluso en esa tesitura, que nunca podemos descartar, el verdadero testimonio cristiano tiende a tejercon realismo y visión de futuro la unidad.