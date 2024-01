El cardenal Pizzaballa hace un llamamiento a "proclamar un alto al fuego" en Tierra Santa

Ha tenido lugar la inauguración del Año Académico de la Universidad Católica en Roma. Hasta allí ha acudido el Patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa apelando al diálogo para intentar “detener esta deriva cada vez más preocupante”. Pizzaballa, que se ha convertido en una voz de paz en estos tiempos de guerra entre Israel y Hamás, también asistió a la audencia del Santo Padre junto a los miembros del Studium Biblicum Franciscanum, fundado en Jerusalén hace un siglo.

"Todas las instituciones pueden comprometerse en esto"

"Tenemos que pensar por etapas, no habrá una solución inmediata. Lo importante ahora es encontrar canales de comunicación entre las dos partes. Entre Israel y Hamás". "Está claro que no se hablan directamente, pero hay que encontrar canales para encontrar posibles soluciones, en primer lugar la liberación de los rehenes, por un lado, y un alto el fuego, por otro, y llevar un mínimo de normalidad, en la medida en que se pueda hablar de normalidad en Gaza". La Iglesia católica, y no sólo ella, sino todas las instituciones, "pueden comprometerse en esto". Estas han sido algunas de las declaraciones que el cardenal ha expuesto con respecto al conflicto que sigue desarrollándose en el Oriente Medio.

Además, el Patriarca latino de Jerusalén explicó que también son frecuentes los contactos con la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, donde el Papa llama a menudo por teléfono al párroco y al vicepárroco. "La parroquia está en el norte, tuvo que ser evacuada, donde ya casi no se llevan a cabo operaciones militares intensas. La situación es relativamente más tranquila". "Las operaciones militares se han desplazado más al sur, pero sigue siendo una zona donde no hay nada: no hay casas, no hay agua, no hay electricidad, no hay nada. Es una situación de extrema pobreza y sin siquiera referencias institucionales".

"Que esto sea para vosotros un estímulo aún mayor"

Francisco, por su parte, también ha reiterado su preocupación por la situación en la que se encuentra Tierra Santa, declarando que “ Es muy grave desde todos los puntos de vista, es gravísimo”. Además, ha pedido oraciones “para que cese esta tragedia” y, dirigiéndose a los miembros del Studium, “Que esto sea para vosotros un estímulo aún mayor para profundizar los motivos y la calidad de vuestra presencia en esos lugares atormentados, en los que están arraigadas las raíces de nuestra fe”.