Los obispos europeos felicitan a Metsola y le piden "promover políticas centradas en la persona y la familia"

La "conservadora" maltesa, Roberta Metsola, ha logrado una cómoda mayoría de 458 votosa favor del total de 616 válidos en la ronda secreta de votación, mientras que Kuhnke ha sumado 101 apoyos y Sira Rego 57, según ha anunciado el vicepresidente de la Eurocámara a cargo de la votación, el socialista portugués Pedro Silva Pereira.

De esta forma, el pleno del Parlamento Europeo ha elegido este martes, 18 de enero, a la nueva presidenta de la institución para los dos años y medio que restan de legislatura. Ha ganado la primera vuelta de la votación celebrada en Estrasburgo (Francia) y se ha impuesto así a otras dos mujeres, la candidata de la Izquierda Europea, la española de IU Sira Rego, y la exministra sueca Alice Bah Kuhnke, candidata del Partido Verde Europeo.

?? Congratulations to the new @Europarl_EN President @RobertaMetsola! @cardinal_jch: "brilliant person who will certainly fulfil this important role in an excellent manner. We look forward to continuing our collaboration for the common good".



??https://t.co/0jHtX38yuapic.twitter.com/RU3EGmqjAZ