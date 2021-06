Los obispos europeos piden mayores recursos para defender la libertad religiosa: "Es un derecho fundamental"

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión europea, Úrsula von der Leyen, el pasado miércoles 2 de junio de 2021, los obispos de la Unión Europea recuerdan la necesidad de fortalecer al enviado especial de la UE para la libertad religiosa o de creencias con soporte institucional y financiero. El cardenal Jean Claude Hollerich afirmó que "son necesarios recursos razonables y adecuados para promover este derecho fundamental que está amenazado en muchas partes del mundo".

En nombre de los obispos de la Unión Europea, el cardenal Jean Claude Hollerich SJ, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE), dirigió una carta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión europea, siguiendo la declaración hecha a principios de mayo de 2021 que daba la bienvenida a Christos Stylianides como ´Enviado especial de la UE para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la UE´.

?? Head of #EUBishops@cardinal_jch addresses @EU_Commission President @vonderleyen recalling the need of strengthening the EU Special Envoy on #FoRB with "adequate resources to promote this fundamental right under threat in many parts of the world.”



?? https://t.co/er5Dkw3B6Dpic.twitter.com/wjilrBNqWV