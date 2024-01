El párroco de la iglesia incendiada en Ávila: "Hemos rescatado todo, pudo ser un cortocircuito"

La localidad abulense de La Cañada ha amanecido sobresaltada este lunes, 15 de enero, después de que se declarase un incendio en la iglesia parroquial. A las seis de la mañana se dio el aviso y desde entonces los bomberos trabajan en la extinción del fuego que todo apunta ha podido ser provocado por un cortocircuito, a falta de valoración oficial.

El administrador parroquial de La Cañada, Nicolás Ruiz Humanes, ha explicado en ECCLESIA que las llamas han afectado a la cubierta del templo, aunque todavían continúan los trabajos de extinción: “Los bomberos siguen trabajando, no hay llamas pero sí humo porque el incendio se ha originado, creemos, en el cuarto de las calderas. No ha afectado al interior del templo y hemos podido rescatar todo, pero sí ha afectado al tejado, que tiene un aislante que no para de consumirse y ha abierto un boquete”.

A primera hora de este lunes se ha declarado un incendio en la iglesia parroquial de La Cañada (#Ávila), originado presumiblemente en la sala de calderas.

Las llamas han afectado gravemente a la cubierta del templo.

No se han producido daños personales.



(NOTICIA EN AMPLIACIÓN) pic.twitter.com/OsJoPoUSt4 — Diócesis de Ávila (@diocesisdeavila) January 15, 2024

Sobre el estado de la caldera, el sacerdote ha aclarado que pese a los años de la instalación “cumple con laas revisiones”. “Ayer mismo celebramos la Eucaristía y la caldera estaba caliente, no saba problemas”.

Así las cosas, Nicolás Ruíz no cree que el fuego haya podido ser provocado por terceras personas, al ser la Cañada un municipio tranquilo de apenas 400 habitantes: “No creo que lo haya hecho nadie, pero nos tendrán que deicr las autoridades”, ha insistido en ECCLESIA.

Por otro lado, el administrador parroquial ha informado que ya se ha puesto en contacto con la diócesis de Ávila para afrontar los gastos de la reparación: “La gente del pueblo quiere colaborar, pero es una envergadura de gasto que una parroquia pequeña de pueblo no puede afrontar. Intentaremos entre todos que la paroquia esté reparada para el verano, que es cuando multiplicamos los habitantes porque hay madrileños que veranean aquí”, ha explicado el sacerdote.