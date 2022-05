La naprotecnología: Alternativa "real y natural" para investigar la infertilidad

“Me descubrieron un hipotiroidismo, una trompa obstruida que me canalizaron y un fallo en la ovulación que imposibilitaba el embarazo que tanto deseaba. Fue cambiar de estrategia y, por fin, tener respuestas y saber porqué no estábamos consiguiendo tener un hijo después de varis fecundaciones in vitro fallidas”. En concreto María y Juan se sometieron a dos procesos in vitro y María a la implantación de 7 embriones. Todos ellos resultaron fallidos. El motivo, lo explica ella, era imposible que se quedase embarazada por motivos médicos que nadie se preocupó de investigar.

"No conseguir el bebé a toda costa"

Es en eso en lo que consiste la naprotecnología, no en conseguir un bebé a toda costa, si no en investigar los problemas médicos que causan la infertilidad, tratarlos y, por último, ver si es posible el embarazo. Ahora María y Juan sostienen en sus brazos a Juanito que nació sano gracias a un proceso totalmente natural y a esta especialidad médica que se presenta como una alternativa real, sana y ética a los procesos in vitro.

Si bien cuando se escucha que los estudios de la universidad estadounidense de Stamford hablan de un porcentaje de éxito en el diagnóstico de la infertilidad del 99,5% a través de la naprotecnología, uno tiende a esperanzarse, la realidad es que su implantación fuera de Estados Unidos es complicada. Es solo allí donde se pueden formar los ginecólogos en este procedimiento. En España, gracias a Fertilitas, la organización sin ánimo de lucro que promueve el 100% de la naprotecnología en el país, ahora hay 10 ginecólogos especializados en la materia.

Un reto para la investigación

Desde su implantación en 2018 han atendido a casi mil pacientes y tienen una tasa de embarazo en procesos de más de 12 meses del 30%. Los informes estadounidenses hablan que en procesos superiores a los dos años la efectividad en el embarazo asciende hasta el 52%. Una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que en 2019 y en España, la fecundación in vitro tuvo una tasa de éxito del 56% usando de media 7,8 embriones en cada proceso.



Ahora el reto se centra en su implantación cada vez a mayor escala para lo que es necesario que la formación deje de ser exclusiva en Estados Unidos y se puede llevar a cabo en España o en Europa. Paso que se van dando poco a poco y que se logran gracias a la colaboración de la Universidad Francisco de Vitoria gracias a la cual ya se ha conseguido traer a formadores a España para impartir estos conocimientos sobre el terreno.

Una herramienta respetuosa con el matrimonio

A pesar de todo aún no hay estimaciones de cuando su implantación puede ser una realidad. Por el momento, habrá que seguir formándose en Estados Unidos y que sean cada vez más los ginecólogos y familias los que conozcan.

El acto contó con la presencia de Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que destacó que es importante dar a conocer esta técnica a la sociedad en general, pero también a los propios profesionales médicos, muchos de los cuales ni siquiera conocen su existencia. “En el Colegio queremos dar difusión a la Naprotecnología y que una formación aunque sea a nivel básico se pueda realizar desde aquí”. “Las técnicas de fecundación in vitro conlleva problemas éticos, por lo que tener una técnica no solo más respetuosa con el matrimonio y con tasas de éxito muy elevadas es una gran noticia".