Los obispos condenan los abusos y recuerdan que el caso del sacerdote malagueño está judicializado

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán,no ha entrado a hacer una valoración personal sobre el asunto del sacerdote malagueño de 34 años ingresado en prisión acusado de agredir sexualmente a al menos cuatro mujeres a las que sedaba y grababa: “Como sacerdote y como obispo es una situación personal de rechazo, de condena pero el caso está judicializado y no voy a decir nada más. Le invito a que se dirija a la diócesis de Málaga y que allí le informen. La cuestión canónica no es competencia de la Conferencia Episcopal”, ha destacado el portavoz del episcopado durante la rueda de prensa para informar de los trabajos de la Comisión Permanente.

Preguntado por el procedimiento que se abriría al tratarse de un adulto la víctima por los abusos y agresiones, García Magán ha aclarado que el derecho canónico también prevé estos delitos: “El obispo tiene que decir a esta señora (en el caso de Málaga) que lo denuncie a las autoridades correspondientes. Después, el ordenamiento canónico prevé también que se abra un proceso de carácter administrativo o en su caso penal para el delito que ha cometido ese sacerdote. Que no sea un menor y sea un adulto no deja de ser un delito además de las circunstancias de privación de voluntad que se han comentado”, ha explicado el portavoz de los obispos.

El comunicado de la diócesis de Málaga

Desde la diócesis de Málaga quieren aclarar que dicho sacerdote "pasó un período de formación en una congregación religiosa,de la que salió libre y voluntariamente". Pasado un tiempo, "solicitó entrar en el Seminario de Málaga, que pidió informes a la congregación, antes de aceptarlo como seminarista, siendo los informes positivos".

Además, aseguran que el seminario de Málaga lo acompañó, "haciendo el discernimiento vocacional habitual, sin que aparecieran los problemas de los que ahora se le acusa".

Solidaridad con las víctimas

Por su parte, la Orden Trinitaria ha asegurado que el sacerdote detenido en Vélez-Málaga "nunca ha sido religioso trinitario". La orden "lamenta profundamente los hechos de los que se acusa al sacerdote y expresa su solidaridad con las víctimas".

Ante las noticias que vinculan al sacerdote detenido con la Orden Trinitaria, manifiestan que "el sacerdote imputado nunca llegó a ser religioso trinitario. Si bien pasó un período de formación en la Orden, no llegó a ser admitido como miembro pleno de nuestra comunidad religiosa, por lo que abandonó su formación en el año 2012 sin haber llegado a completar el proceso de incorporación a la Orden".