La sentida y emocionada carta de una joven evocando a su mascota ya fallecida

Este viernes, 17 de enero, se celebra San Antón, patrón de los animales y benefactor del campo. Según cuenta la historia, San Antonio Abad, en medio de la vida austera que llevó, descubrió la sabiduría y el amor divinos a través de observar la naturaleza. De esa revelación, adquirió la costumbre de bendecir a los animales y a las plantas.

Se cuenta que en una ocasión se le acercó una jabalí hembra con sus jabatos que sufrían de ceguera y San Antón los curó. La jabalina ya no se separó más de su lado y siempre le protegió ante otros animales por lo que al santo se le representa con un cerdo a sus pies.

Con motivo de esta jornada, muy celebrada en numerosas localidades españolas, aquellas personas que tienen mascota o la han tenido a lo largo de su vida, han querido rendirles su particular homenaje. Es el caso de esta chica que ha escrito una emotiva carta a su perro, Boli, que falleció hace cuatro años. Su ausencia se sigue sintiendo en el hogar;

Hace cuatro años que te fuiste y la verdad es que te guardo un poco de rencor. Nos dejaste demasiado solas. ¿Sabes?, mamá echa en falta despertarse contigo en la cama dejando toda las sábanas llena de pelos. ¡Quien te lo iba a decir! Te fuiste además cuando peor lo estaba pasando, en pleno duelo por lo de Papá. Pero bueno, está bien, poco a poco, ya sabes.

Todavía recuerdo el día que llegaste a nuestras vidas. Papá no paraba de quejarse. Mamá tampoco es que te aguantara. Solo mi ilusión por que estuvieras conmigo superó todas las adversidades. ¿Te acuerdas el día que me castigaron sin verte unas cuantas horas? No sé a ti, pero a mi se me hicieron como cuatro siglos. ¡Cómo sabían cual era mi debilidad!

Y fíjate, me vas a matar pero, después de tanto tiempo, a las siete de la mañana ya estoy despierta cada día aunque no tenga nada que hacer. ¡Con lo que me quejaba, sobre todo en tus últimos años, de tener que madrugar o de salir a las tantas de la noche para sacarte a pasear! No importaba el frío o las circunstancias que hiciera. Siempre estábamos ahí en el parque del barrio. A veces hasta con fiebre.

Hemos pasado tantas cosas juntos... mis rupturas, las broncas con papá y mamá, tus enfermedades... pero también hemos reído mucho. Jamás pensaría que 12 años dieran para tanto. Se me hizo demasiado corto. Ni me preguntes como han sido estos cuatro años sin ti. Poco a poco voy remontando.

Y no, no te hemos suplantado por otro. No sé si podría superar otra pérdida así. No te molesto más. Solo quería que supieras que te quiero mucho y que te echo mucho de menos.

Te quiero, Boli.

Con motivo de este día, son muchos los usuarios en las redes sociales quienes han querido sumarse a este día para celebrarlo con sus mascotas.

Celebramos hoy a #SanAntonio, abad. Nacido en Egipto, s.II.

Repartió sus bienes entre los pobres y se retiró a la soledad del desierto.

Acabó reuniendo a tantos discípulos que se le considera fundador de la vida monástica.



San Antón de Collado de Contreras

San Antón, patrón de los animales.

Hoy es el día de nuestros compañeros fieles, leales y llenos de AMOR ❤️



San Antón, patrón de los animales.

Hoy es el día de nuestros compañeros fieles, leales y llenos de AMOR ❤️

Feliz Viernes!! ❤️

Como hoy es San Antón, que proteja a todos los animalicos y que nunca les falte comida, amor y respeto.