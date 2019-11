El padre con hijos en la pública que explica a la ministra Celaá lo que es la libertad de enseñanza

José Antonio Méndez, probablemente acababa de llevar a sus hijos al colegio, mientras la ministra de educación Isabel Celaá comparecía en el congreso de Escuelas Católicas. Sus hijos estarían en el recreo, tal vez, mientras la líder socialista aseguraba que el derecho de los padres a elegir centro, no entraba dentro de la libertad de enseñanza.

Más o menos a la hora que José Antonio fue a recoger a sus chavales, ya abrían muchos medios con la noticia. Y este padre de familia llegaba a casa, asombrado por estas palabras, después de traer a sus hijos... de un colegio público. Y entonces, decidió grabar este vídeo en el que responde a esas palabras de la ministra sobre... básicamente la libertad.

"Yo no sé mucho de derecho, pero me he leído la constitución", comienza José Antonio Méndez, que es periodista y redactor jefe de la revista Misión. "En el art 27 dice claramente que los padres tenemos derecho a elegir el centro y el modelo de educación que queramos para nuestros hijos".

Pero más que ponerse a debatir sobre lo que pone en el artículo, se pregunta: "¿Cómo voy a tener libertad de eseñanza, si no puedo elegir un modelo diferente de educación? Yo llevo a mis hijos a la escuela pública porque quiero, pero entiendo que tiene que haber otros modelos financiados por el estado para que la gente pueda elegir la educación que quiera, en libertad y en igualdad".

Igualdad en la educación

"O ¿qué pasa? ¿Que solamente los ricos, los que tienen pasta, pueden elegir la escuela que quieren para sus hijos? El resto no, el resto nos tenemos que aguantar, no podemos elegir. ¿Cómo voy a tener yo libertad para elegir la enseñanza que quiero para mis hijos, en un único modelo de escuela?"

Y José Antonio, en este vídeo que ya circula de smartphone en smartphone, recuerda dónde existe esto de la "escuela única": "Lo de la escuela única se da solo en los países en los que existe el partido único, la prensa única... en las dictaduras".

"No son regalitos que nos hace el estado"

Por eso José Antonio se dirige directamente a la ministra: "No. No señora ministra, el artículo 27 forma parte de los derechos fundamentales. Los que tenemos los ciudadanos por el mero hecho de ser humanos. No son regalitos que nos hace el estado. Yo no sé lo que dice su partido ni los socios de su partido y me da igual. Esto no es una cuestión de partidos".

Esto es una cuestión de estar con la libertad de las familias

"Esto no es cuestión de enfrentar a la escuela pública con la escuela concertada o con la escuela privada. Esto es una cuestión de estar con la libertad de las familias o contra la libertad de las familias. Con la libertad de los ciudadanos o contra la libertad de los ciudadanos", advierte el padre de familia.

Y prosigue: "Señora Ministra, si yo no puedo elegir, no tengo libertad. Si yo no puedo elegir a qué colegio puedo llevar a mis hijos en igualdad de condiciones con el resto de las familias, no tengo libertad. Y esa libertad sí viene en la constitución, por supuesto que viene en la constitución".

"Si van por el camino de recorte de libertades, nos van a tener en frente, a todas las familias que estamos dispuestos a pelear por los derechos de nuestros hijos, por la libertad de nuestros hijos, por la libertad que tenemos las familias de elegir la educación y los centros educativos que queremos para nuestros hijos".