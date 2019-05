Los hermanos gemelos que han hecho historia como sacerdotes en Italia

San Zenone, es una pequeña región en Treviso, al noreste de Italia, que ha hecho historia en todo el país. El motivo es que cuenta con dos hermanos que se han ordenado sacerdotes y, además, son gemelos. Este curioso hecho llevaba sin suceder cerca de 70 años. Para San Zenone es también una gran noticia, ya que llevaban más de 40 años esperando una ordenación sacerdotal.

El pasado 25 de mayo, Giacomo y Davide, recibían el presbiterado de manos de Mons. Gianfranco Agostino, Arzobispo de Treviso, en la Catedral de Treviso. Estos dos hermanos comparten vocación desde muy pequeños. A los 11 años, decidieron ingresar en el Seminario de Treviso. En la actualidad, Giacomo sirve como sacerdote en Treviso y Davide lo hace en Venecia.

Ambos recuerdan el momento en que decidieron lanzarse libremente a ser sacerdote. Giacomo, lo hizo primero, según la información de 'La Vita del Popolo'. Le dijo a su madre: "Madre, quiero ir al seminario".

"En quinto grado se nos pidió, junto con otros niños del catecismo, participar en grupos vocacionales organizados por la comunidad juvenil del seminario de Treviso. Con mi hermano Davide nunca nos hemos enfrentado preguntándonos: ‘¿Qué vas a hacer tu?'. Simplemente hemos compartido un camino", como recoge el medio ‘Famiglia Cristiana'.

Para los dos el camino hacia el sacerdocio comenzó como una aventura. "Ciertamente, a los once años no te preguntas si quieres o no quieres ser sacerdote. Empieza como una nueva aventura. Después, creciendo, llegó para cada uno el tiempo del camino de discernimiento, de paso al a comunidad teológica y la elección de convertirnos en sacerdotes".

Su padre, Giampietro, su madre Agnese y sus hermanas Irene y Maria han sido sus grandes apoyos en este proceso que les ha llevado hasta el orden sacerdotal. "En estos años siempre nos hemos sentido que nos estamos solos, que estamos acompañados y apoyados sobre todo de nuestros padres. Gracias a su primer ‘Sí' y a su testimonio, hemos podido decir nuestro ‘Sí' siempre más grande", han indicado.

Davide da gracias por su hermano y por la certeza de haber encontrado su vocación en el sacerdocio. "Sé que estoy donde el Señor me ha puesto. Y tengo la fortuna de tener cerca también a mi hermano que sabe perfectamente la profundidad y la importancia de todo aquello que estamos viviendo".