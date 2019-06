El emotivo testimonio del exdirectivo del Banco Santander con ELA: "Agradezco a Dios cada día"

Francisco Luzón, es un hombre de 71 años que llegó a lo más alto como exdirectivo del Banco Santander. No puede hablar, no puede moverse... pero sonríe. El economista padece la enfermedad ELA desde hace tres años y se comunica a través de una máquina que reproduce lo que quiere decir.

El diario 'El País' ha publicado una entrevista en la que Francisco Luzón cuenta sin tapujos cómo vive su enfermedad. En este vídeo asegura que para él, su mujer es un bastión importante de su familia, y quien le ayuda a no perder la sonrisa. Tres auxiliares se turnan para atenderle las 24 horas, ayudando a su esposa María José Arregu.

Amaré la vida hasta el último segundo

En 2013 le diagnosticaron la enfermedad, aunque lo anunció el 6 de noviembre de 2016. Creó la Fundación Francisco Luzón, con el objetivo de apoyar la investigación para poder combatir el ELA y ayudar a las personas que sufren esta enfermedad. Según informó Él País, Francisco exige al Estado recursos para que el poder adquisitivo no determine la supervivencia de los enfermos de ELA. El Gobierno le concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en el año 2016.

Francisco afronta la enfermedad con fe en Dios agradeciéndole cada día

Aunque la #ELA es una enfermedad incurable y mortal, todas las personas afectadas tienen derecho a vivir con dignidad. Tu ayuda puede hacer posible esta realidad. ¡Hazte socio de xxxxxxxxx! #DiaMundialdelaELA https://t.co/5OeMi3HoJy — Fundación F. Luzón (@FundacionLuzon) 23 de junio de 2019

Impacta su forma de hablar sobre la vida, desde una silla de ruedas, sonriendo: "Pienso que la vida es hermosa, porque me ha dado una mujer y unos hijos ejemplares. Pienso, más que nunca, que he sido afortunado".

Creo en Dios

Afirma que "la vida es amor. No como, no hablo, no huelo, no me muevo, pero amo y sueño. Amaré la vida hasta el último segundo...Creo en Dios. Me parece que el cosmos y la vida sin Él no tienen sentido. Cada mañana agradezco a Dios el nuevo día". Francisco Luzón concluyó la entrevista animando a vivir "cada minuto como si fuera el primero de tu vida".