La curiosa promesa del Papa a la Virgen del Carmen

El día de la Virgen de El Carmen es un recordatorio de una gran fiesta para la Iglesia. Particularmente, lo es también para el Papa Francisco. Tal día como hoy hace 29 años, el Santo Padre le hizo una curiosa promesa a la patrona de las gentes del mar. El pacto que hizo el pontífice con María cuando tenía 53 años fue que, a partir de ese día, no iba a volver a ver la televisión.

¿Por qué tomó esa decisión? La agencia Zenit recoge una entrevista publicada en 2015 por el periódico argentino La Voz del Pueblo, donde Francisco recuerda cómo y cuándo hizo esa promesa. Aseguró que todo ocurrió en la noche del 15 de julio de 1990.

Posteriormente, entrevistado por el diario El País, abundó en este tema. “Yo no veo televisión simplemente porque en un momento sentí que Dios me pidió eso”, según el diario Desde la fe, de México.

“Y eso que a mí el cine me gustaba mucho y había estudiado bastante cine, sobre todo el de la posguerra italiano, el realismo italiano, y el polaco Wajda, Kurosawa, algunos franceses”, cuenta. El Papa Francisco aseguró, no obstante, que esta decisión no ha significado para él estar incomunicado.

“No ver la televisión fue una opción personal, nada más. Pero la comunicación es divina. Dios se comunica. Dios se comunicó con nosotros a través de la historia. Dios no quedó aislado. Es un Dios que se comunica, y nos habló, y nos acompañó, y nos retó, y nos hizo cambiar de ruta, y nos sigue acompañando”.

En una entrevista anterior, concedida al mismo diario argentino, afirmó que esta promesa implica también dejar de ver los partidos del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, del que es fanático de toda la vida.

“Hay un guardia suizo que todas las semanas me deja los resultados y cómo va en la tabla”, reconoció el Pontífice.