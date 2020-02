La verdadera razón de la medicina que España niega actualmente a sus ciudadanos

En el trabajo de Javier ve cada año “morir a cientos de personas” en un mundo en el que preferimos vivir como si la muerte no existiera. Pero él lo ve con naturalidad y quiere “normalizarlo”, y no le tiembla la voz -ni mucho menos- al decir que “todos vamos a morir”.

Javier Rocafort Gil es el director médico del Hospital Fundación Vianorte-Laguna. Es el encargado de su unidad de cuidados paliativos, una unidad en el que todos los pacientes terminan falleciendo -aunque él diría, que eso le pasa a todas las especialidades médicas-.

“La medicina en los últimos años ha descubierto cómo se puede ayudar a las personas que están en proceso de morir. No solo cómo quitar los síntomas y el sufrimiento físico, si no cómo ayudar también en otro tipo de problemas que aparecen”. Problemas que “tienen que ver con las familias, los aspectos emocionales, la adaptación a la enfermedad... A todo esto le llamamos cuidados paliativos”.

Si se hace lo adecuado sufriremos menos

Una especialidad médica tan importante como las demás. ¿Imaginas que te rompes la cadera, y que no hubiera un médico especialista para ayudarte? “Si el sistema sanitario abandona al enfermo, hace sufrir. Si yo tengo un infarto de miocardio, pero no viene una ambulancia, no viene un médico y no me dan tratamiento, voy a sufrir. Pero si se hace lo adecuado sufriré menos. En el proceso de morir es igual”.

¿Es el dolor el verdadero problema?

Parece que tampoco se inmuta al aseverar, que de entre todas esas muertes que ve cada año “nunca veo una muerte que los últimos segundos sean algo difícil de atravesar”. El 'morir' puede ser un tema tabú en nuestra sociedad de hoy, pero eso puede hacer que existan muchos miedos y tabúes entorno a ese final inevitable.

Ante la muerte, tenemos miedo al dolor. “La vida esta llena de sufrimiento y no podemos alcanzar el sufrimiento cero. Ojalá pudiéramos, pero es muy difícil en cualquier ámbito de la vida. En paliativos lo mismo. No puedo decir que no vas a sufrir, pero si hay sufrimiento va a ser muy pequeño, perfectamente tolerable y en muchos casos ausencia total”.

No podemos alcanzar el sufrimiento cero

Esto no quita que existan otros miedos, y que haya otro tipo de sufrimientos: “Cualquiera de nuestros enfermos te dirán que no tienen dolor y que respiran bien, aunque por fuera les veamos debilitados”. Eso sí, “los familiares sufren”.

Un equipo completo para ayudar a morir bien

Por eso, es una disciplina “que requiere de un equipo completo: médicos, enfermeros, psicólogos trabajadores sociales, personas que entienden de espiritualidad... últimamente intervienen mucho los fisioterapeutas también”.

“La medicina resuelve con éxito todos los síntomas y de hecho, los que peor resolvemos, son los síntomas a los que menos miedo se le tiene: el cansancio y la falta de apetito. La náusea, el dolor, la falta de aire.. se resuelven bien con medicina, con cosas tan básicas como la morfina”.

Si esto es posible, ¿por qué hay personas que quieren saltarse esta parte y morir cuanto antes? “Usted piensa en morir cuanto antes porque está sufriendo mucho. Es normal que las personas quieran morir. Nuestra especialidad no se caracteriza por obligar a nadie a vivir. Los pacientes pueden modular su tratamiento, rechazar tratamientos.. a las personas hay que permitirles morir”.

Siempre hay razones concretas por las que la persona ha perdido el sentido de la vida

“Muchas veces la medicina en su intento por curar las cosas no permite morir a las personas que van a morir, nosotros nos caracterizamos por permitirlo. Siempre hay razones concretas por las que la persona ha perdido el sentido de la vida. Esto siempre tiene una razón en la que se puede trabajar”.

“Estaría muy lejos de cualquier ética o código deontológico, empujar a un paciente a la eutanasia por falta de cuidados paliativos. Que tenga dolor porque no ha tenido cuidados, y no tenga otra opción que solicitar la eutanasia porque está sufriendo. La ética sanitaria eso no lo aceptaría nunca”.

Cuidados paliativos en España

A pesar de esta realidad, las unidades de cuidados paliativos en España escasean. Las universidades no ofertan la especialidad y hay muchas desigualdades entre Comunidades Autónomas. “Si nos queremos considerar un país europeo avanzado, con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, lo que está ocurriendo con los cuidados paliativos es vergonzoso”.

“En la mitad de España los niños que están muriendo, están muriendo mal por falta de servicios paliativos. No se puede permitir que en España no esté regulando una especialidad de cuidados paliativos”.

Y el doctor termina volviendo al inicio, a los comienzos de la medicina: “Morir siempre ha sido algo muy natural, la sociedad siempre se ha volcado con las personas que mueren. La razón de la medicina siempre ha sido esta, paliar al enfermo y cuidarle”.