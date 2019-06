La interesante reflexión sobre la fe y la película Campeones

La película Campeones, de Javier Fesser, cuenta la historia de un equipo de baloncesto integrado por personas con discapacidad, a los que entrena Javier Gutiérrez, un entrenador profesional. El filme obtuvo tres Premios Goya en la edición de este año. Además, se la recuerda por el emotivo discurso de uno de sus protagonistas, el actor Jesús Vidal. El periodista Isidro Catela aprovecha este fenómeno cinematográfico para poner el foco en la persona, y preguntarse: "¿Qué papel juegan los discapacitados en la Iglesia?"

El también profesor universitario se remite a la intervención de Vidal que se volvió famosa en Internet para denunciar una "doble moral". Esa doble moral se refiere a ver a personas con discapacidad en los medios de comunicación, pero luego no propiciar sus nacimientos, más bien al contrario.

"Una cosa es verles un minuto en los telediarios, ver ese magnífico discurso de Jesús Vidal, y otra cosa es pararnos a pensar que a veces nuestra sociedad puede ser un poco hipócritas con respecto a este tipo de discursos un tanto emotivistas, que con la lógica efímera del telediario, los olvidamos enseguida", explica.

Catela pone el foco en el fenómeno contradictorio de que tengan tanto protagonismo con casos como el del actor de Campeones cuando, de forma paralela, hay menos nacimientos de personas con Síndrome de Down. "Al mismo tiempo que encumbramos sus discursos, al mismo tiempo que les convertimos en héroes cuando interesa, luego también propiciamos que no nazcan, y esto no deja de ser un doble lenguaje, una doble moral".

Subraya en eldebatedehoy cómo en la Iglesia "no es que sean uno más, es que tienen un lugar preferente" y espacios para atenderlo. En este sentido, te invita a conocer las Comunidades de Fe y Luz. Ofrece un adelanto de cómo es la vida de estas comunidades, que contiene actividades como "celebrar la fe y la vida, desde preparar las liturgias, las celebraciones, ir al cine, ir a merendar al campo, hacer una verdadera comunidad donde están perfectamente integradas estas personas con diferentes capacidades".