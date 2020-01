La imagen 'única' del Papa Francisco que demuestra la bondad del Sumo Pontífice

La Audiencia General del Papa Francisco cada miércoles deja escenas entrañables y momentos mágicos llenos de vida. Este miércoles no iba a ser menos, cuando el Sumo Pontífice se encontraba en el Aula Pablo VI saludando a los presentes en la audiencia.

En un momento concreto, cogió en brazos a un bebé de apenas meses de vida. Una tierna imagen que ambos protagonizaron, y que llegó a su punto álgido cuando el neonato se estaba quedando dormido ante los brazos de un sonriente y emocionado Papa. Una imagen que, lejos de ser una rareza, es muy común en las audiencias del Santo Padre.

© Maria Grazia Picciarella#PopeFrancis during his weekly #GeneralAudience in the Paul VI hall at the #Vatican Jan 29, 2020 #PapaFrancesco #PapaFrancisco #PapeFrancois #PapstFranziskus #PapieżFranciszek #ПапаРимскийФранциск #PaaviFranciscus pic.twitter.com/ew0jKWFUbI