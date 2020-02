El Papa Juan Pablo II distinguió al Padre Gago con la Cruz Pro Ecclesia et Pontífice en el año 2000

En el año 2000, el Papa Juan Pablo II condecoró al Padre José Luis Gago con la Cruz Pro Ecclesia et Pontífice. Una distinción que fue instituida para personas distinguidas por su trabajo y dedicación inminente en favor de la Iglesia y del pontífice.

La cruz fue instituida por el Papa León XIII en 1888, en la celebración de sus cincuenta años de ordenación sacerdotal y es conferida como premio a la fidelidad a la Iglesia y el servicio distinguido a la Comunidad eclesial por parte de Clérigos y Laicos.

Así agradeció el Padre Gago la distinción concedida por el Vaticano, en la que recordó a aquellos sacerdotes y obispos que contribuyeron en la fundación de COPE como emisora y posterior cadena de radio. Fueron durante aquellos años, en la década de los sesenta y setenta, cuando se sentaron las bases y se edificaron los cimientos para hacer de esta casa un referente de la comunicación y de la información:

“Cuando supe que me concederían esta distinción, se me planteó una aporía, porque si digo que lo merezco, lógicamente todos dirán que soy un presuntuoso. Pero si digo que no lo merezco, dejo en mal lugar a los obispos y a Don Antonio María Rouco Varela (por aquel entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española). La Santa Madre Iglesia es generosa y magnánima. Generosa porque da más allá de lo justo y magnánima porque pasa por alto las torpezas y errrores que uno haya podido cometer como hijo suyo”.

Los inicios de COPE

Tras el agradecimiento, recordó los inicios de COPE: “Aprovecho este momento para agradecer a una serie de personas y grupos su labor. A los señores obispos con quienes desde 1964 tuve el privilegio de tener alguna cercanía por trabajar en la COPE. Tengo que comenzar por Don Enrique Delgado Gómez, Arzobipo de Pamplona que gestionó el inicio de COPE, a don Pedro Cantero Arzobispo de Zaragoza, Antonio Montero, José Sánchez, Joan Martí, Teodoro Úbeda, etc, que desde el consejo doctrinal dieron origen a esa maravilla de documento que se llama el ideario de COPE. Intenté en mi trabajo seguir las pautas que aquellos, como pastores vinculados a la comunicación, realizaban. Recuerdo a tantos hombres y mujeres, laicos, sacerdotes y religiosos de los años sesenta, setenta y ochenta que trabajaron con espíritu de sacrificio e ilusión en los inicios de COPE”.

El sacerdote condecorado dedicó a todos ellos la Cruz Pro Ecclesia et Pontífice, y señaló que COPE fue creada entre todos, hasta hacer de ella una realidad poderosa, con una gran vitola y potencia social: “Podemos pensar que esto se ha hecho de manera fragmentaria. Yo quiero recuperar ahora el recuerdo de tantos hombres y mujeres que con la Cope débil, anónima y modesta supieron mantener el tipo y superar las dificultades. Gracias a ello, COPE es lo que es. Esta COPE es la que tiene que seguir prestando un servicio difícil de equilibrio a la sociedad y a la Iglesia”, apuntó el Padre Gago.