Un grupo de estudiantes boicotea una charla contra el aborto en la Universidad Carlos III

Los alumnos que quieren asistir a una charla en la universidad, no pueden prácticamente ni entrar. Los gritos en los oídos no dieron tregua ni siquiera a las personas que iban a impartir la charla. Lograron entrar, pero los gritos desde fuera del aula, impedían que se pudiera impartir la ponencia. Todo esto... en España. El pasado lunes 11 de noviembre, un grupo de jóvenes boicotearon una charla contra el aborto y a favor de la vida que se celebraba en la Universidad Carlos III de Madrid.

«¡¡Alerta feminista en la universidad!! Este lunes se celebra una charla en contra del aborto organizada por la asociación católica Totus Tuus. Desde la Coordinadora de asociaciones críticas de la Universidad Carlos III, condenamos este tipo de actos que atentan contra el derecho a decidir de las mujeres. Por ello, convocamos una concentración a las puertas de donde se celebrará la charla para mostrar nuestro total rechazo a este tipo de actos»: así comenzaron a caldear el ambiente la semana anterior, varias asociaciones estudiantiles ante la conferencia programada para el lunes sobre 'La problemática social y jurídica del aborto', organizada por la asociación Totus Tous.

A la charla estaban invitados los ponentes Álvaro de la Torre, profesor de Teoría del Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria y secretario general de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, y Marta Velarde, presidenta de la asociación provida Más Futuro, pero antes de llegar a la sala «nos encontramos con un pasillo lleno de gente, unas 50 personas, con carteles, cacerolas y megáfonos. Nos montaron un escrache en toda regla», afirma Álvaro de la Torre.

Hoy este grupo a boicoteado una charla sobre el aborto en la Universidad Carlos III de Madrid.

Otro ejemplo más de como la extrema izquierda ha hecho de la educación pública, la de todos, su feudo... pic.twitter.com/jZAB0SBlh2 — Edu García (@EduGarci97) November 11, 2019

Gritos e insultos en la universidad

Entre gritos como "Fuera rosarios de nuestros ovarios", "Los curas siempre quieren controlar a las mujeres" o "Fuera machistas de la universidad", los ponentes y los cerca de 80 asistentes lograron entrar en el aula pero incluso desde dentro el ruido era ensordecedor. «Yo no podía hablar y casi no podía oírme a mí mismo, así que salí para hablar con ellos e invitarles a debatir, y les pedí que respetaran la libertad de expresión, pero sin éxito», continúa Álvaro.

Al cabo de un rato las autoridades de la universidad enviaron a los vigilantes de seguridad y el acto pudo proseguir, por lo que «creo que hemos conseguido un victoria no solo porque dimos la conferencia y defendimos la libertad de expresión, sino también porque hemos podido alzar la voz contra ese dogma que ve el aborto como un derecho», dice de la Torre.

Como profesor de Derecho, explicó los planteamientos de la ley de 1985 y cómo posicionaba al Estado como garante del derecho de la vida intrauterina, por lo que muchos juristas opinan que la ley actual es inconstitucional. «Eso intentaba explicar –cuenta Álvaro de la Torre–, pero al principio no me dejaron. Sin embargo, ellos sí pueden dar sus conferencias. Reservan un aula, y la dan. Yo defiendo la libertad de expresión ante todo, que organicen sus actos y quien quiera que asista, pero nosotros tenemos el mismo derecho a hacerlo».

«Para este tipo de asociaciones, del aborto no se puede hablar más que desde su punto de vista. A mí me parece grave que algunas ideologías se crean con el derecho a decidir de qué se puede hablar y de qué no en una universidad pública que se paga con el dinero de todos», concluye.