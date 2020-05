El cardenal Omella alerta a los partidos: "Sin unidad, las decisiones para salir de la crisis serán erróneas"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, asegura que para salir de la emergencia social, económica y cultural que deja consigo los efectos del COVID-19 es necesaria la unión: “Si los políticos no tienen una comunión perfecta con la sociedad, las decisiones que tomen serán erróneas. Lo importante es lo que vendrá detrás del coronavirus. Abogo por un pacto entre todos los partidos, los estamentos sociales y económicos para salir juntos como se hizo tras la Segunda Guerra Mundial, donde todos los países se unieron. La Iglesia también quiere ayudar a la reconstrucción de la sociedad. Nos preocupa el bien común y queremos aportar nuestro granito de arena”, reflexiona el Arzobispo de Barcelona durante la conferencia organizado vía online por Nueva Economía Forum.

Don Juan José Omella se muestra optimista de cara al futuro sustentado en su Fe y en Jesucristo salvador y de esperanza. Y es que para el presidente de la CEE, la sociedad vive un momento singular, en un cambio de época que, a su juicio, se ha visto acelerado por los efectos de la pandemia. Un cambio de época que, pese a las dificultades, no será malo todo lo que traiga: “Uno de los aspectos de este cambio es la humanización. Estábamos en una carrera acelerada de lo técnico en lugar del humanismo y lo comunitario. ¿De qué ha servido la técnica si un virus nos ha desorganizado? El individualismo en el que estábamos metidos de lleno, ha dado paso más a estar en familia, necesitándonos unos de otros... Nos plantea una nueva cultura del amor donde todos debemos ser más comunidad”, asegura Omella.

En cuanto al papel de la Iglesia en estos tiempos de confinamiento, el Arzobispo de Barcelona recuerda que ha estado más activa que nunca: “Ha trabajado con los pobres cercanos y lejanos. La caridad se ha multiplicado en todso los rincones a través de Cáritas, y la gente ha valorad su labor. En cuanto a la Evangelización, la liturgia no se ha detenido gracias a los medios en los que hemos estado conectados vía online. Los curas y los catequistas han trabajado muchísimo.

Una línea en la que ha ido el Arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que también ha participado en el evento celebrado este viernes: “La Iglesia ha sido esencial durante el virus en territorios como Madrid, donde hemos estado presentes para paliar los efectos de la pobreza que ha generado. En España, la Iglesia tiene una fuerza especial. Trae al mundo la vida de Dios. Da presente y da futuro”, sostiene.

Misa por los sacerdotes fallecidos por el COVID-19

El cardenal Arzobispo de Barcelona ha precisado que no disponen de datos oficiales sobre el número de sacerdotes fallecidos como consecuencia del COVID-19, aunque remarca que lo importante es la historia que hay detrás de cada pérdida humana: “Algunos han muerto por edad y otros por el trato con enfermos en los hospitales, lo que es digno de admirar”. Además, ha avanzado que la Comisión Ejecutiva de la CEE está organizando a las diócesis para celebrar una misa conjunta por todos los miembros de la Iglesia fallecidos estas semanas, y que tendrá lugar previsiblemente antes del verano: “No nos olvidamos de ellos y queremos homenajear a los difuntos”.

El cardenal ha recordado también que, si bien es cierto que la Eucaristía no ha podido celebrarse de una manera presencial en los templos como consecuencia del aislamiento social, afirma que la conexión con Jesús se ha intensificado por parte de los fieles: “Mucha gente ha conectado con Jesús por la fuerza real que tiene, igual que recibir la Comunión física. Nos ha hecho entrar en comunión con Jesús, no solo a través de la Iglesia, sino de manera espiritual desde casa, en el metro, desde el lecho del dolor. En cualquier lugar se encuentra y se ha intensificado estos días pese a no celebrarse la misa de manera presencial. Ha sido una oportunidad para vivir la comunión con Dios de manera más intensa. La carne de Cristo la encontramos en nuestro alrededor”, subraya el presidente de la CEE”.