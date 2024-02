E68 - 'Escuchar y hablar'

Saber escuchar es algo que cada vez nos cuesta más en la sociedad en la que vivimos. El ritmo frenético del día a día y las preocupaciones que nos rodean, hacen que nos cueste mucho pararnos a escuchar a los demás. Es muy grato hablar y que nos escuchen de verdad. Sucede también que, cuando dos personas se conocen a fondo, las palabras no son necesarias, ya se sabe lo que van a decir.

Cuando hablamos con Jesús, también debemos saber parar y escuchar. Debemos dejarle a él hablar y que nos diga lo que nos quiera decir. "Cuando recéis, no uséis muchas palabras". Vuestro Padre Dios, sabe lo que necesitáis y con él no hacen falta las explicaciones. Conoce nuestras preocupaciones, nuestros agobios, nuestros defectos... lo conoce todo de nosotros, incluso lo que no queremos que sepa. Es por ello que, debemos escucharle en silencio. "Cuando no sepas qué decirle a Dios, reza un Padre Nuestro, muy despacio".