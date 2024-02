E67 - 'Con Jesús en el desierto'

Cuarenta días de oración y de ayuno. En una vida que estamos rodeados de personas, de preocupaciones, de ruido, de prisa... si queremos edificar tu reino, tenemos que meter en nuestras vidas un poco de desierto. Jesús cuando comenzó su vida pública tenía mucha actividad pero no tuvo prisa por empezar, era necesario hacer un poco de hueco a través del silencio en nuestro corazón. Lo que da sentido a mi vida es mi relación contigo, Jesús.

Muchas veces no te abrimos la puerta de nuestra casa interior porque no hay nadie dentro. Por eso es necesario que el silencio nos impregne y nos ayude a encontrarnos a nosotros mismos. La Cuaresma es una especie de cura de desintoxicación del alma. No son solo los creyentes son los que tenemos esa necesidad de recogimiento y de soledad.