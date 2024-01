E29 - '¿Nos hacemos?'

Hoy es uno de esos lunes difíciles: la vuelta al cole cuando uno lo único que quiere es volver a la cama. Después de dos días de jugar con los regalos toca volver a trabajar. No es solo la vuelta al cole, es la vuelta al tiempo ordinario y en el Evangelio de San Marcos nos encontramos a Jesús “a la pesca” de los discípulos.

A veces pienso: ¿no tendrían dudas los discípulos? Eran pescadores, no predicadores. Yo me pongo en el lugar de Pedro y los demás y pienso, ¿y si yo no lo logro? ¿y si no valgo para esto? El único milagro que hago es llegar a final de mes. Hoy quiero fijarme en el lenguaje que utiliza Jesús en el Evangelio: “Seguidme y os haré pescadores de hombres”. Ellos le siguen y él les hace pescadores de hombres.

A veces Jesús nos viene a la cabeza la vida cristiana como una carrera de obstáculos y se empieza uno a agobiar. El Evangelio no nos enseña esto: Jesús no va a Pedro y le dice que se va a convertir en el “príncipe de los apóstoles”. Con esa presentación Pedro hubiera salido corriendo como el correcaminos. Jesús no le pide a sus discípulos algo extraordinario o una lista de cosas que hacer. Solo les pidió seguirle.

Y podemos pensar que no tenemos muchos talentos, pero Jesús quiere igualmente que le sigamos. Porque cuando ya nos pedirá algo extraordinario, ya lo hará Él.

¿Y si este año, en lugar de hacer mil propósitos, hacemos lo que nos pide Jesús? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Este año 2024 va a ser distinto porque a diferencia de los años anteriores, en lugar de concretar mil propósitos, vamos a concretar uno: seguir a Jesús y dejar que haga con nosotros lo que Él quiera. Así lo debió entender san Pedro y san Andrés cuando les pidió Jesús de seguirle, porque el Evangelio nos dice que al instante dejaron las redes y lo siguieron. Cumplieron su palabra y Jesús cumplió la suya.

Y si nosotros le seguimos, sabemos que también a nosotros nos convertirás en lo que quieres que seamos.