E -53: 'Ayuno intermitente'

En el Evangelio de este sábado los apóstoles le contaron lo que habían enseñado. Apenas tenían tiempo ni para comer. Y es que el ayuno vuelve a estar de moda, como el ayuno interminente, o las dietas estrictas, la de la berengena, la del kiwi... Parece paradójico, pero cuando los cristianos bien por complejos o diversas circunstancias olvidamos el sacrifricio del ayuno la sociedad lo recupera porque son vitales para tener una vida buena. Pese a que el ayuno lo vieran antiguo, lo más cool hoy para lucir un buen cuerpo es el ayuno.

Pero hay razón una profunda, porque no solo somos cuerpo, sino espíritus encarnados. Al privarte de algo de comida de manera voluntaria hace que te unas al dolor del que se priva de manera obliigatoria porque no tiene nada. No le quitas el hambre, pero te solidarizas, te unes al dolor de nuestro Jesús que sufre uno a uno a cada persona que pasa hambre o está enfermo. Tu cuerpo se espiritualiza.