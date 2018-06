Llevado por la curiosidad propia de los niños, fue conociendo la vida que le contaron los propios frailes para satisfacer su curiosidad, algo que no cayó en saco roto. Y es que estas ideas fueron dejando poso en su mente, hasta que ingresa en el Convento en plena juventud. Su vida espiritual se va fortaleciendo y su bondad, cala en los demás, aunque no faltan los signos de contradicción con las críticas de algunos de sus hermanos religiosos. Críticas que se convertirán en incomprensiones cuando sea nombrado por el Abad, administrador de los bienes que poseen. Desde su humildad decide abandonar en silencio el Convento y marchar al bosque para imitar a los anacoretas. Pronto le buscarán para hacerle Abad del Monasterio, algo que aceptará después de muchos ruegos. Así empieza una etapa de mayor vivencia sobrenatural que anteriormente, aunque él añora la soledad contemplativa. Intentando retirarse muchos van a verle para escuchar sus enseñanzas. Muere en el 530, no sin antes fundar un Convento que llevará su nombre para la posteridad.

Iconografía: Se le representa con la túnica de monje.

Otros Santos: Rainiero, Marciano e Ismael.