Los Dominicos reclaman otra política migratoria para Europa

Los responsables de la acción social de la Orden de los Predicadores, se muestran "avergonzados" por el acuerdo alcanzado por los líderes políticos europeos en lo referente a la actual crisis migratoria del Mediteráneo. Denuncian que, una vez más, "la política migratoria de la Unión Europea se centre cruelmente en la externalización, el control y el retorno de migrantes y refugiados". Una postura que "ignora la difícil situación de las personas que huyen de sus países".

Por ello, condenan "una política de inmigración que no intenta abordar las causas de la migración y que no respeta los derechos de los migrantes, así como los acuerdos internacionales relevantes diseñados para proteger a estas personas vulnerables". Para ello, proponen como alternativa que "los fondos de asilo europeos sean utilizados para garantizar el derecho a obtener refugio para quienes huyen de la guerra y la persecución" frente al modelo de creación de centros en zonas no pertenecientes a la Unión Europea.

Para los religiosos, "es vergonzoso que, en un momento en que las llegadas a la Unión Europea son particularmente bajas en comparación con 2015, los líderes de la Unión Europea están transmitiendo una sensación de alarma aparentemente con el fin de eludir sus obligaciones legales". Para lo que optan por los corredores humanitarios "legales y seguros" frente a la creación de "plataformas de desembarco".

En su comunizado final, tras la reunión celebrada en Lille, hacen "un llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea para que reconozcan y reafirmen su responsabilidad común de defender los derechos de los migrantes y cumplir sus obligaciones de salvamento y protección".