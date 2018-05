Francisco presenta al Espíritu de Dios como Fuente de santidad para todos

La fiesta de Pentecostés: “solemnidad que nos recuerda y nos hace revivir el derramamiento del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y otros discípulos”. Con estas palabras, el Papa Francisco recuerda – delante de los fieles presentes en la Plaza de San Pedro durante el Regina Coeli - el día que “comenzó la historia de la santidad cristiana”.

Y comenzó precisamente ese día porque el Espíritu Santo “es la fuente de la santidad, que no es el privilegio de unos pocos, sino la vocación de todos”, dijo el Papa. Momento en el que recordó una de las frases que se leen en su Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate: "El Espíritu Santo derrama santidad, en todas partes, en el pueblo santo y fiel de Dios" e hizo referencia a la afirmación del Concilio Vaticano II, cuando dice: "Dios quería santificar y salvar a los hombres, no individualmente y sin ninguna conexión entre ellos, sino que quiere convertirlos en un pueblo, reconociéndolo según la verdad y servirlo en santidad”.

Jesucristo, es el "mediador y garante de la efusión perenne del Espíritu", - aseguró el Papa - y para ello recordó algunas profecías realizadas en Jesucristo. Es el caso de Ezequiel, cuando dice: "Pondré mi espíritu dentro de ustedes y les haré vivir de acuerdo con mis leyes y les haré observar y poner en práctica mis normas". [...] Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios "(36: 27-28). Y también a través de la boca de Joel, cuando proclama: "Derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, y se convertirán en profetas vuestros hijos e hijas”. [...] Incluso sobre los esclavos y esclavas en aquellos días derramaré mi espíritu. [...] Quien invoque el nombre del Señor será salvo "(3.1-2.5). Cualquiera que invoque el nombre del Señor, será salvado” (3,1-2.5).

Una santidad – continuó el Papa – que desde ese día de Pentecostés, y hasta el fin de los tiempos, “es donada a todos aquellos que se abren a la acción del Espíritu Santo y se esfuerzan en serle dócil”. De hecho, otro aspecto fundamental de la santidad es el de ser el fruto por excelencia del Espíritu Santo, explicó.

Cuando nos abrimos al Espíritu y nos dejamos guiar por Él – aseveró Francisco - “nos orientamos hacia el camino de la santificación”, que consiste en vivir de una manera digna de Dios y nos hace experimentar una alegría plena. Pues el Espíritu Santo, al entrar en nosotros “vence la sequedad, abre los corazones a la esperanza, estimula y favorece la maduración interna en la relación con Dios y el prójimo”. En este contexto – puntualizó el Papa - San Pablo nos dice: "El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, magnanimidad, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio".

Un Regina Coeli en el que Francisco invitó además a pedir a la Virgen María “que obtenga hoy un Pentecostés renovado para la Iglesia”, “nos dé la alegría de vivir y dar testimonio del Evangelio” e infunda en nosotros “un intenso deseo de ser santos para la mayor gloria de Dios".