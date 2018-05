Muchas mujeres que vienen muertas a casa han vuelto a la vida

Aprendo mucho del trabajo con las mujeres víctima de la trata. Me aporta esperanza, me aporta superación y me aporta Resurrección porque yo soy testigos de las mujeres que han llegado muertas a la casa y han vuelto a la vida. En la labor pastoral que realizamos recuerdo las palabras de Cristo "a quien mucho se le perdonó es que mucho amó". Sin embargo muchas veces miramos con los ojos del fariseo pero no con los ojos de Dios.