'Unidos en COPE’: Nati y Miguel Ángel cuentan cómo se canceló su boda a causa del coronavirus

Imagínate que un día te casas, tras meses de organización, los invitados, la Iglesia… De repente llega el día y a las 8 de la mañana te llaman y te dicen que no va a haber boda porque el restaurante donde la ibas a celebrar cierra a causa del coronavirus. Es la historia de Miguel Ángel y de Nati que nos cuentan en nuestro programa especial ‘Unidos en COPE’ en este Jueves Santo.

“Estuve muy triste la primera semana de confinamiento de pensar que ya no se celebraba la boda”, asegura Nati. “Teníamos ya a toda la familia en la puerta de la peluquería para arreglarse para la boda”. El restaurante en el que celebraban el convite de la boda cerró por precaución y nos les permitió llevar a cabo la unión matrimonial. “Llamé al cura, pero me dijo que no me preocupase, que ya haríamos una boda bonita más adelante. Me acordé de llamar a los músicos cuando ya estaban llegando al pueblo. El cámara de vídeo también estaba de camino”.