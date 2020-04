La fe en tiempos de coronavirus, con Juan Carlos Ramos (IV)

Juan Carlos Ramos, sacerdote y director de la Fundación COPE, ha estado este jueves en el consultorio "La fe en tiempos de coronavirus" para responder una semana más a algunas de las preguntas enviadas por los usuarios de COPE.es en busca de respuestas ante esta situación tan complicada que vivimos.

Una de las preguntas formuladas hablaba sobre qué podía pasar si un enfermo por coronavirus no puede recibir la Santa Unción antes de fallecer. El sacerdote ha sido claro en este aspecto: "Dios no está atado a los Sacramentos. Su gracia la hace llegar como él quiere. Los sacerdotes y los capellanes de los hospitales están haciendo estos días llevando la unción de los enfermos a todo aquel que lo pide. Uno puede pedirlo cuando está gravemente enfermo, pero también cuando es muy mayor. La unción a los enfermos produce como efecto el perdón de los pecados y la salud del cuerpo si le conviene al alma. En estas circunstancias tan difíciles se pueden seguir pidiendo y los sacerdotes, protegidos, procuran poder atenderlos", ha señalado.

Para Ramos, no poder despedir a los muertos fruto de las restricciones por el coronavirus es un d"rama añadido al drama de la muerte". "Tenemos que redoblar nuestra oración. Si no, no encontraremos sentido a nada de lo que ocurre. Sintámonos obligados a rezar por aquellos que lo están pasando mal", ha recomendado.