Sigue en directo 'La Tarde' desde Huelva con Pilar Cisneros para conocer las inquietudes previas al 19-J

De cara a las elecciones de Andalucía, las que se llevarán a cabo este 19 de junio, los comunicadores de 'La Tarde' están dando una vuelta por la región para conocer las inquietudes de los andaluces. Es por esto por lo que Pilar Cisneros se encuentra en Huelva, concretamente en la playa de la Antilla, para ver de cerca lo que está sucediendo en la hostelería por la falta de personal.

"Estoy en la playa de la Antilla, una de las zonas más turísticas de Huelva y no me extraña porque esta playa es absolutamente inmensa. 30 kilómetros de playa desde este punto en el que me encuentro. 15 hacia Portugal y 15 hasta Punta Umbría", comienza contando la presentadora. "Es una maravilla. Pero, ¿Cómo llegó hasta aquí, en este punto en el que me encuentro? Pues ese es el problema, las infraestructuras. Las comunicaciones con la provincia de Huelva y con sus playas son muy complicadas. Prácticamente, desde cualquier punto de España", indica.

"Por ejemplo, desde Cádiz a Huelva, aunque en línea recta hay 10 kilómetros, tardamos dos horas y media. Esto se debe a que no hay una carretera directa y hay que venir por Sevilla. Y así todo", lamenta la periodista. "Hay muchos problemas con las comunicaciones que hacen que esta zona sea una zora de turismo muy estacional, que no sigue creciendo todo lo que podría porque a la gente le cuesta mucho llegar hasta aquí", agrega.

"Y, cuando llegan, tiene una oferta hostelera muy interesante. No obstante, como toda la hostelería de la zona y otras muchas zonas de España, este verano promete tener muchísimo turismo y no encuentran personal", señala como uno de los problemas que preocupan a los andaluces, sobre todo a quienes se dedican al ocio.

"No hay camareros, jefes de cocina... No hay personal para contratar, lo que está suponiendo un grave problema para los hosteleros", aclara Cisneros. De estas preocupaciones y mucho más se hablará hoy en 'La Tarde'.