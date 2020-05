El sencillo truco que te permitirá cocinar un huevo en tan solo un minuto

Según avanza el desconfinamiento, nos toca volver, paulatinamente, a nuestro día a día "normal". Eso, como no podía ser de otra manera, implica cambiar nuestro reloj para volver a ajustarnos a los horarios de siempre. Sin embargo, esto puede provocar que las buenas costumbres que puede que hayamos adquirido durante el confinamiento, ya sea desayunar fuerte todas las mañanas o limitarnos a cenar ligero por las noches, se vayan difuminando hasta no quedar nada de ellas. Es por eso que hoy te vamos a enseñar un truco sencillo para poder cocinar un huevo, apto para desayunos comidas y cenas, en tan solo un minuto.

Si sales de casa corriendo y no tienes tiempo para hacerte ese maravilloso desayuno inglés que te has estado preparando cada mañana estos últimos tres meses o si llegas agotado después de un largo día y no tienes ganas de cocinar (ni de pedir comida), esta es la solución más sencilla que te vas a encontrar. ¿Qué necesitas? Muy fácil:

• 1 huevo

• Sal

• Una taza o vaso

• Microondas