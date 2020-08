El Rey no habla sobre la salida de su padre de España durante sus recepciones en Mallorca

El rey ha iniciado este lunes su actividad oficial en Palma con motivo de la estancia veraniega de la Familia Real. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, y otros cargos institucionales de la comunidad con los que se ha reunido el rey este lunes, han eludido hablar de la situación de don Juan Carlos subrayando que ese no era el objeto de su encuentro con Felipe VI.

La presidenta del Gobierno balear ha transmitido al rey Felipe VI las "necesidades" económicas y sociales de Baleares, la región, en palabras de la jefa del Ejecutivo autonómico, "que peor lo pasará" tras la pandemia. De Juan Carlos I, asegura que no se ha hablado. En declaraciones a los medios tras la audiencia con el monarca en el Palacio de la Almudaina, Armengol ha explicado que Felipe VI es "consciente" de la realidad que están viviendo las Islas, "una tierra que conoce bien".

Sobre la situación de Juan Carlos I, la presidenta ha señalado que esa cuestión no se ha planteado en el encuentro y que, de haberse producido, se entendería "que quedara en el ámbito privado". "Ese ha sido el tema de nuestra conversación. En todo caso, de todo lo demás debe dar explicaciones la Casa del Rey, no me toca a mí", ha añadido. De hecho, esta reunión es el primer acto del rey fuera del Palacio de la Zarzuela desde que hace un semana se comunicara la salida de España de don Juan Carlos.