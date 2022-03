¿Qué opina la calle de las reivindicaciones del mundo rural y los transportistas?

El eco de la manifestación en defensa del mundo rural que este domingo ha reunido en Madrid a cientos de miles de agricultores, ganaderos y cazadores procedentes de toda España sigue retumbando entre los muros de La Moncloa. Bajo el lema 'El mundo rural despierta', los manifestantes –400.000 según los organizadores y 100.000 según la Delegación del Gobierno– han demostrado que el malestar entre los heterogéneos sectores del mundo rural no es minoritario.

Desde agricultores a ganaderos, pasando por cazadores, criadores de toros de lidia y cooperativas agroalimentarias, recorrieron unidos la Castellana de Madrid para demandar ayudas urgentes para un mundo rural duramente castigado por el aumento de los precios. No sólo el de los combustibles, sino también el de los piensos y de otros muchos productos de uso indispensable en el campo y la ganadería para la producción de artículos de primera necesidad para la sociedad que los consume.

El rechazo social a las políticas desplegadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos ante el descontrolado incremento de los precios de los medios de producción se ha materializado también en otro sector: el de los camioneros, en paro desde el pasado lunes. Ahora, la denuncia de agricultores, ganaderos y cazadores podría originar un escenario en el que los supermercados se enfrentarían a una crisis de abastecimiento.

La manifestación que ayer invadió el corazón de la capital, escoltada por más de un centenar de tractores y de carruajes tirados por caballos, ha encontrado el respaldo de una gran mayoría de la ciudadanía, consciente de la vital importancia de estos sectores para la sociedad. ¿Son legítimas las reivindicaciones del mundo rural? ¿Hay desabastecimiento en los mercados?

Estas son las cuestiones a las que COPE.es ha querido responder. Por ello, ha salido a la calle para tomar el pulso del ciudadano sobre una situación insostenible para millones de familias en España y que pone a las explotaciones ganaderas y agrícolas al borde del colapso.

Por ello, el apoyo social es unánime. “Estamos con el campo. Hay que ayudarles todo lo posible”, ha manifestado una de las ciudadanas. “Todo está subiendo. La gasolina, la comida... Merece la pena que la gente exponga sus problemas”, ha confesado otra.

Respecto a sus peticiones, la unidad en torno al mundo rural no cambia. “Las peticiones de los agricultores siempre estarán justificadas porque todos dependemos de ellos”, ha llegado a defender un ciudadano, mientras que otro entrevistado ha subrayado: “Se les paga muy mal los productos. No sé como no levantan al país”. “Es un colectivo que ha tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia. Son justas sus reivindicaciones”, han recordado.

Más división existe sobre los problemas en la cadena de suministros de bienes y alimentos en un contexto de subida del precio de los carburantes que ha llevado a convocar un paro por un sector minoritario de transportistas. “No hemos notado la escasez en los alimentos. Los supermercados están servidos”. Esta es el principal posicionamiento de los ciudadanos entrevistados por COPE, aunque otros si han asegurado que el desabastecimiento ha llegado a sus lugares de compra: “Se nota la falta de leche y de verduras, aunque este fenómeno podría estar relacionado con la psicosis generada”.