Profesor de derecho constitucional: “El problema es que hemos entrado en un estado de alarma “creativo””

Daniel Berzosa, profesor de derecho constitucional, analiza en 'TRECE Al Día' las restricciones aplicadas por el Gobierno y en concreto, el confinamiento perimetral de la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país y la aplicación del estado de alarma. Respecto al movimiento entre las comunidades autónomas de España, el profesor de derecho constitucional explica que: "La posibilidad de cerrar perimetralmente cada comunidad autónoma y dentro de la comunidad por municipios, lo fija cada comunidad autónoma. Una vez fijan ese posible cierre, hay que ver las excepciones que están en el real decreto de alarma”. El profesor explica que: “Si se cumplen esas excepciones, no hay ningún problema para ir de una comunidad a otra. Si no se está en alguna de esas excepciones, no se puede, estando vigente este confinamiento perimetral, moverse de comunidad autónoma en comunidad autónoma, aunque está libre el tránsito".

"Cada comunidad autónoma es responsable de fijar el cierre perimetral de la comunidad"

Ante la prórroga del estado de alarma en nuestro país, el profesor Daniel Berzosa defiende que: "Desde el punto de vista jurídico, el estado de alarma solamente se puede prorrogar como máximo de 15 en 15 días, es lo que resulta de la redacción de la Constitución, la ley orgánica y el reglamento del Congreso de los Diputados". El profesor justifica que: “El problema es que hemos entrado en un estado de alarma “creativo”, dónde se está poniendo el acento en el hecho salvar vidas y esto hace estirar o interpretar las cosas por el Gobierno”.