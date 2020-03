Primera muerte por coronavirus en Andalucía: Un hombre de 70 años con patologías previas

Según ha informado la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, se ha registrado el primer fallecido por coronavirus en la comunidad. Se trata de un varón de 70 años que presentaba patologías previas y que permanecía ingresado en el Hospital Xanit Internacional (Benalmádena) desde hacía unos meses. Es el primer paciente que fallece de los doscientos diecinueve infectados por coronavirus que se registran.

La mayoría de los casos andaluces se contabilizan en Málaga, donde han dado positivo en las pruebas del COVID-19 ciento once personas. De esos enfermos, nueve permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos, treinta y nueve están ingresados en centros hospitalarios y sesenta y tres se mantienen en casa desde donde se les practica un seguimiento activo.

De momento, en Málaga no se ha dado el alta a ningún contagiado con el virus que se originó en China, algo que sí ha sucedido en Sevilla, donde una persona ha recibido el alta. De hecho, la de Sevilla es la única alta médica que se ha dado a un paciente infectado por el coronavirus en toda la comunidad.

Andalucía ha elevado este viernes a 219 el número de personas oficialmente declaradas afectadas por el coronavirus Covid-19 tras sumar 61 nuevos positivos en las últimas horas.

Así lo ha dado a conocer la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en una comparecencia ante la prensa en el Palacio de San Telmo tras una reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el marco de una ronda de contactos del jefe del Ejecutivo andaluz con los distintos grupos parlamentarios a propósito de esta crisis sanitaria.

Seguimos apelando a la unidad y la responsabilidad en la batalla conjunta contra la crisis del #COVID19. Nuestra labor siempre será ayudar aportando propuestas y defendiendo nuestro sistema público de salud y a sus profesionales, a los que agradezco su entrega y sacrificio. pic.twitter.com/Xcew6O6E8i

— Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) March 13, 2020

La expresidenta socialista de la Junta, que ha trasladado la actitud de "lealtad institucional" con la que piensa comportarse el PSOE-A en estos momentos de crisis, ha subrayado que se está dando "una situación dinámica, que va cambiando", como prueba el hecho de que "el número de personas declradas ya oficialmente" infectadas por coronavirus haya ascendido en Andalucía a 219 frente a las aproximadamente 150 que había este jueves cuando se convocó su reunión con Juanma Moreno, según ha explicado.

Además, Díaz ha indicado que ha trasladado al presidente de la Junta que "alcaldes de zonas turísticas de Andalucía" y "muchos profesionales de hospitales y centros de salud de esas zonas costeras han detectado en las últimas horas que hay un repunte de ciudadanos venidos de Madrid" a segundas residencias con las que cuentan en esas zonas "a raíz de la situación de excepcionalidad educativa" en dicha región, donde la actividad escolar ha quedado suspendida desde esta semana.

Al hilo, ha señalado que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad para "contribuir a parar la epidemia y no ampliarla", porque "no tiene sentido" que personas de "zonas que en estos momentos están cerca de ser el mayor número o porcentaje de contagio de España", como puede ser Madrid, se trasladen a zonas costeras de Andalucía "sin saber si son portadores o no".

"Apelamos a las propias instituciones a que hagan un llamamiento para que quien haya estado en zonas de riesgo o que pueda haber estado en zonas de contagio no utilice la movilidad de estos días para poner en peligro a otras personas", lo que, además, "dificulta mucho la trazabilidad para saber dónde esta el foco de contagio".

En la noche de este jueves, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó de que el número de casos positivos por coronavirus en la comunidad alcanzaba los 158, siendo Málaga la provincia con más positivo en ese momento, 97 en total, toda vez que instó a los andaluces a quedarse en casa "en la medida de lo posible".

Así lo señaló en una declaración institucional desde San Telmo para informar sobre las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno andaluz en respuesta al coronavirus tras haber presidido la reunión del Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de Situaciones Especiales constituido para abordar la crisis del coronavirus.

En dicha reunión se adoptaron diferentes medidas, entre ellas la suspensión de toda la actividad educativa en la comunidad en todas las etapas --Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional y universidades-- desde este lunes 16 de marzo y hasta el día 27. También se ha procedido al cierre de los Centros de Día a los que acuden las personas mayores.

RECLUTAMIENTO ANTE EL CORONAVIRUS

Según fuentes del Gobierno andaluz, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias está reclutando y entrenando a más de un centenar de operadores para continuar reforzando la atención en todos los centros. El objetivo es ampliar en doscientas setentas líneas telefónicas de acceso al teléfono de información 900 400 061. Se pretende, con este nuevo apoyo, poder recuperar la normalidad en la atención sanitaria de forma progresiva.

Fuentes de la Junta de Andalucía insisten en que estamos ante una situación extraordinaria y que, en ese contexto, más que nunca debemos ser responsables y hacer uso de los teléfonos de atención solo en caso de ser necesario. Hay que recordar que también se puede obtener información para hacer frente al coronavirus a través de las páginas webs de la Consejería de Salud y Familias y del Ministerio de Sanidad, así como en la app de Salud Responde.