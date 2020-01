La Policía entrega a Pocahontas a la fundación a la que pertenecía

La Policía Nacional ha detenido este lunes a Alfonso García, el adiestrador de la perra de asistencia Pocahontas que iba a ser entregada a una niña con movilidad reducida. Así lo han confirmado a COPE fuentes policiales. El arresto se habría producido por una falsa denuncia de robo.

Los agentes encargados del caso se dieron cuenta rápidamente de que no había habido tal secuestro. De hecho, Alfonso ha tenido todos estos días a la perra en su propia casa. Al joven se le imputa un delito por denuncia falsa, aunque la Policía no descarta que se le puede imputar por alguno más. La parte feliz de esta historia es que Pocahontas está sana y ha sido devuelta a la fundación Bocalán, pero de momento no podrá ser entregada a Clara, la niña malagueña de 15 años con movilidad reducida a la que se iba a entregar el animal.

Hace unos días, Alfonso García denunció que la perra, un Labrador Retriever, había sido robada cuando estaba haciendo ejercicios de adiestramiento con ella en Aranjuez. En apenas unos días iba a ser entregada a una niña de Málaga de 15 años con discapacidad. Según contó el entrenador, se acercó una furgoneta con cuatro individuos de entre 20 y 30 años, que a punta de pistola le robaron la cartera a Alfonso. Cuando parecía que todo había quedado en un susto, los asaltantes miraron a la perra y dijeron que también se la llevaban. Le dieron un tirón a la correa, la cogieron en brazos y la metieron en la furgoneta.

Desde entonces la búsqueda ha sido desesperada. La Fundación Bocalán, a la que pertenece el entrenador, ofrecía 800 euros de recompensa por recuperarla. El propio Alfonso García pidió a los presuntos atracadores que pensaran en la menor discapacitada a la que se le iba a entregar a la perra: "Que la devuelvan por favor, que hace mucho daño tanto a nosotros como a la familia. Que piensen en esa niña y que por favor se apiaden y que la devuelvan, por favor".