Mons. José Mazuelos, en TRECE: "El Estado siempre debe proteger la vida, sobre todo la de los más débiles"

Monseñor José Mazuelos, Presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, muestra en 'TRECE Al Día' los argumentos en contra de la ley de la eutanasia.

El monseñor defiende que un estado “siempre tiene que defender la vida y sobre todo, la vida de los más débiles”. Y afirma que con la eutanasia lo que peligra es “la vida de los más débiles, ese es el gran problema que tenemos hoy día, tenemos un Estado que abandona a los débiles, a los inmigrantes, a los síndromes de Down, que se permite abortarlos hasta los 5 meses y medio, y ahora les queda un pasito más de pisotear la vida humana y pisotear a los débiles, que al final están aplicando la eutanasia en nombre de la libertad, pero claro si no tenemos cuidados paliativos en todos los pueblos de España, cómo podemos decir que hay libertad para pedir la eutanasia”.

En defensa de los cuidados paliativos, el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida justifica que normalmente la medicina nos dice que “el 99% de las personas con unos buenos cuidados paliativos, retiros espirituales, una ayuda a la familia tanto económica como de atención, ninguno termina pidiendo la eutanasia, por eso nos parece una aberración argumentar la libertad para aprobar una ley que va a dejar siempre al aire a tantos débiles, a tantos ancianos marginados, a tantos depresivos, a tantos dementes seniles”.

El obispo de la diócesis de Canarias se muestra contrario a las acciones del Gobierno en TRECE: “La misión de un Estado, un estado que dice que es social, que se preocupa de los débiles, la primera cosa que tiene que hacer es crear camino de humanidad y crear unos buenos cuidados paliativos”.

El presidente de la Subcomisión Episcopal defiende que la mayoría de los españoles lo que quiere es “una buena medicación y unos buenos cuidados paliativos como hemos visto en la pandemia, no quieren que los ancianos se mueran ni sean abandonados ni sean pisoteados en su dignidad, si no que tengan una buena atención médica”. Y critica que los españoles, “si los medios de comunicación al servicio de los medios de producción manipulan y hacen preguntas como ¿usted está de acuerdo en que no se sufra?, claramente responderán que sí”.

El Monseñor José Mazuelos insiste en que “tenemos que apoyar los cuidados paliativos, y no esta ley, que se quiere aprobar con alevosía, sin un debate serio, sin escuchar a los médicos, entregan la vida de los débiles a los médicos y a las familias, por qué hay que hacer a los médicos verdugos si están totalmente en contra de esto”.

Una vez aprobada la ley de eutanasia, defiende el monseñor, lo que pasará es que “fomentarán después una medicina privada dónde me garanticen que no tenga eutanasia”. Y pone el énfasis en que deberíamos “indagar más en la economía que hay detrás de esta ley, porque sabemos que el gasto sanitario grande de un enfermo terminal se produce en los dos últimos años, y si nosotros empezamos a abrir camino para desproteger esta vida débil, pues lógicamente un señor mayor en un pueblo, dónde tenga dolores como un enfermo terminal, pues claro que va a pedir que se acabe con su vida. La eutanasia es una cosa de humanidad”. Y añade que no podemos olvidar que “cualquiera puede quitarse la vida cuando quiera, pero no tienen que ofertarlo ni los médicos, ni el Estado”.

Respecto a una posible rectificación del Gobierno en la votación de la aprobación de la ley de la eutanasia, el obispo de la diócesis de Canarias expone que “ojalá haya reflexionado alguno y que en conciencia voten en contra, pero al mismo tiempo, si van a imponer la eutanasia, que tengamos una buena libertad de conciencia, para después hacer la oración de conciencia, que es lo que me temo, que no solo apliquen la ley de eutanasia si no que nos la impongan”.

Por último, el obispo concluye señalando que esto “no es una cosa de la Iglesia o de opinión, aquí está en juego la justicia, la vida de los más débiles, que aquí esta en juego pisotear la dignidad, que cuando una persona está débil y frágil, no se puede poner su vida en manos de nadie, si no todo lo contrario, intentar encontrar caminos que engrandezcan al ser humano”.