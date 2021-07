Médico de urgencias de Valencia: "Teníamos que compartir una mascarilla entre todos los compañeros"

Enriqueta Cuchillo, médico del SAMU en Valencia que perdió a su marido (también médico) en abril de 2020 a causa del coronavirus, ha estado en ‘La lupa de la mañana' para comentar la precaria situación de muchos sanitarios durante la pandemia, además ha estado en el homenaje a la víctimas del Covid.

Enriqueta ha relatado que “su marido se contagió en un momento que nos dijeron que sería un catarro leve ya que no pasaría nada, de hecho, no nos dieron protección para trabajar porque decían que no era necesario, ni que nos pusiéramos porque no había que alarmar, y es que no teníamos mascarillas ni para nosotros ni para los pacientes.

“Compartimos incluso, una mascarilla entre todos los compañeros que estaba precintada y nos decían que solo la debíamos usar si sabíamos que eran pacientes covid, pero realmente nosotros no lo sabíamos si no teníamos ninguna prueba para hacérsela”.

“Cuando Pedro Sánchez se ha acercado a saludarnos, me he quitado un peso de encima, tenía en mi bolso una foto de mi marido y se la he sacado para decirle que él era el culpable directo de su muerte y la de decenas de miles de españoles por su negligencia e ineptitud y él solamente se disculpaba y lamentaba, y le he señalado que él lo sabía y no ha hecho nada por proteger a los que nos cuidan, el personal sanitario” ha apuntado.

“La pandemia fue mundial, afectó a todos, pero lo sabían desde enero que lo avisó la OMS y está documentado, hasta mitad de marzo no compraron ni respiradores, ni EPIs ni mascarillas, mis compañeros se tenían que proteger con bolsas de mascarilla y gafas de bucear, y el desastre se podía haber evitado” ha recordado Enriqueta.

"Mi marido empieza a tener fiebre el 10 de marzo y acudimos a urgencias, en Valencia había un protocolo por el cual si no venías de China o Italia no te hacían PCR, por lo que estábamos en casa pensando que era un catarro, y al final como seguían sin hacerle la prueba, fuimos a la sanidad privada donde sí se la hicieron” ha señalado la médico de urgencias de Valencia".