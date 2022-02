Margarita del Val adelanta una nueva característica de la ómicron 'sigilosa': "Que nadie lo piense"

Margarita del Val, viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha vuelto a pronunciar sobre múltiples asuntos relacionados con la pandemia. En una entrevista radiofónica, ha señalado que con ómicron "no haría falta" una tercera dosis para las personas que se han contagiado de esta variante porque para el sistema inmunitario "no es necesaria" pero que "es valorable" para futuras variantes de la covid-19. Sobre la ómicron silenciosa, ha remarcado que la dosis de refuerzo tampoco sería necesaria. Asimismo, calificaba de "error" llamarla sigilosa porque se detecta "con todas las ondas de PCR e incluso mejor que la anterior. Su nombre viene de que no se puede tipar tan fácilmente si es una u otra variante porque todavía no se le han visto propiedades biológicas claras aunque su nombre correcto sería ómicron 2".