Nueva técnica indolora para la eliminación de varices en el Hospital de Guadalajara

Para ello, los especialistas del Hospital Universitario realizan la Técnica de Ablación Térmica de la Vena Safena. Un procedimiento mediante el cual se realiza una pequeña punción en la piel a la altura de la rodilla, desde donde se introduce un catéter que navega dentro de la vena safena hasta su punto final en la ingle. Estando conectado a una consola, este tubo delgado y flexible, emite calor mediante radiofrecuencia, y es ese calor el que cierra la vena safena para que su falta de funcionalidad quede anulada.

La cirugía de varices es la intervención quirúrgica de mayor prevalencia en toda la patología vascular. Solo en el Hospital Universitario de Guadalajara se realizan alrededor de 300 cirugías de varices cada año por cirugía ambulatoria.

Tras tres intervenciones de varices en la capital alcarreña, Mª Eugenia Cortes cuenta lo dolorosa que fue para ella someterse a la operación convencional o safenectomía que se realizaba en el Hospital Universitario antes de esta nueva técnica: “Es doloroso, si te ponías de pie tenías que estar continuamente moviéndote, y si te sentabas tenías que estar con la pierna estirada, en reposo. Estuve dos días en el Hospital de Guadalajara la primera vez que me operé y casi un mes en casa hasta que me recuperé”.

Ahora, afirma estar contenta con la noticia y califica de maravillosa la decisión de realizar esta técnica en Guadalajara, “Es una opción que ahora tenemos todos los que padecemos problemas de circulación, que tenemos aquí, en casa, gratis, no nos tenemos que desplazar, sino que nos lo ofrece la Seguridad Social en Guadalajara”.

La Doctora Mercedes Guerra, jefa de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Universitario de Guadalajara explica que la Técnica de Ablación Térmica de la Vena Safena es un proceso indoloro, donde existen distintos tipos de sedación, como la anestesia local o sedación leve, que se pueden estudiar de forma individualizada, y tras el cual, el paciente además de abandonar la cirugía por su propio pie, puede recuperarse totalmente en un plazo de 4 a 7 días.

La aparición de varices se debe a la incapacidad de nuestras venas de cumplir su función de retornar la sangre, y suele relacionarse con factores como la genética, el género, o el sobrepeso.

Un serio problema que ahora tiene solución gracias a la Técnica de Ablación Térmica de la Safena, donde ya no es necesario extirpar la vena, no hay que realizar ninguna incisión ni herida quirúrgica y se evita el consecuente hematoma facilitando la recuperación de los pacientes intervenidos de varices.

“Todos coinciden en que no tiene color, de forma inmediata cuando salen de quirófano dicen que no les duele nada, como si no hubiesen sido intervenidos, y con respecto a su incorporación a la vida laboral siempre dicen que sienten como que no han sido operados”, así se refiere la Doctora Guerra a los pacientes que han tenido la oportunidad de experimentar esta nueva técnica que, desde el momento de su implantación, ha sustituido a la anterior.