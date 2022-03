Los transportistas entran en su segunda semana de paros a la espera de ser recibidos por el Gobierno

Los transportistas, que entran en su segunda semana de paralizaciones, mantienen su presión con "marchas lentas" y "quedadas en las plazas de los pueblos" a la espera de ser recibidos por el Gobierno, algo que de momento no parece que vaya a suceder. Este mismo lunes tendrá lugar una reunión para estudiar la situación del sector entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), un organismo en el que no está incluida la asociación minoritaria convocante de los paros, la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte por Carretera.

Al encuentro, al que acudirán las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transportes, no está convocada la Plataforma, que dice no estar representada en el CNTC y que se siente "ninguneada" por el Gobierno. El CNTC reclama al Ejecutivo que adopte medidas económicas "inmediatas" para reducir el impacto del incremento del precio de los carburantes en el sector y que se garantice el derecho al trabajo de los transportistas que han decidido no secundar la protesta.

Tras una semana de paro del transporte por carretera, sus repercusiones se están sintiendo ya en el sector agroalimentario, con problemas en la cadena de suministros de algunos productos que pueden terminar provocando desabastecimientos. Este ha sido uno de los problemas esgrimidos este pasado domingo en la manifestación que el sector agrario ha protagonizado en el centro de Madrid, en la que han denunciado el corte de la cadena de suministro alimentaria que impide que los productores puedan recibir insumos y hacer circular sus productos.

"A partir del lunes, ciertos productos con origen en Almería o en el Levante, como cítricos y hortalizas, comenzarán a escasear" debido a los problemas en origen, aseguraba este domingo a EFE el presidente de la asociación de mayoristas de fruta y verdura de Mercabilbao, Gorka Moreno.