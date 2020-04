Los nietos de Domingo, Juana, Antonio y Elena no se olvidan de sus abuelos

Porque el confinamiento nos distancia cada vez más de nuestros mayores tesoros, que son nuestros abuelos, estos dos nietos de Domingo, Juana, Antonio y Elena han querido grabarles este mensaje de cariño, apoyo y ánimo. Gracias a la iniciativa de COPE y TRECE 'Ningún abuelo sin mensaje' y a su padre José que nos lo envía, hemos podido difundir a través de nuestra web y de la televisión este bonito detalle.

"Hola abuelos, os mandamos besos desde Fuengirola. Ya mismo estaremos con vosotros. Nos preparáis siempre las tortas muy ricas y los churros, besos", son las palabras que han querido dedicarles sus dos nietos desde la localidad malagueña de Fuengirola.

Así, no han querido desaprovechar la oportunidad que COPE y TRECE están llevando a cabo y que permite a todos los nietos de España enviar mensajes a sus abuelos, a quienes no pueden ver debido al confinamiento. Estos no solo son publicados en el portal habilitado para la ocasión, sino que también se emiten en el programa 'TRECE al día' para que todos los abuelos puedan ver estos mensajes de cariño y ternura con los que los nietos demuestran quiénes son sus mayores tesoros.