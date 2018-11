Los médicos catalanes avisan que si esta semana no hay acuerdo seguirán las movilizaciones

Tiempo de lectura: 1



Mientras que los ambulatorios de Cataluña estaban medio vacíos, el sindicato Metges de Catalunya (MC) ha anunciado hoy que "no se quedarán de brazos cruzados" si el viernes, día 30, no se llega a un acuerdo con el Departamento de Salud, y han asegurado que a finales de semana valorarán qué medidas tomarán si la negociación no se desbloquea.