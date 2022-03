Juan Carlos Izpisúa, en 'Herrera en COPE': “Ahora vivimos entre veinte y treinta años más que hace cien años”

Vivir de forma saludable durante más tiempo y revertir determinadas enfermedades en pacientes de cualquier edad son los objetivos del grupo de científicos entre los que se encuentra Juan Carlos Izpisúa Belmonte. El español lleva media vida dedicada a estudiar el envejecimiento y ha realizado diversos estudios mediante los cuales consiguen entender cada vez mejor los efectos y enfermedades asociadas al envejecimiento.

Una investigación que, en los últimos años, ha logrado grandes avances. Pero teniendo en cuenta, como ha explicado Izpisúa, que el genoma es “igual al de las personas de hace cien años, y al de las que vivían en la Edad Media o incluso en la Edad Antigua”.

Sin embargo, es cierto que la esperanza de vida de ahora es bastante superior a la de antes. Algo que se debe al epigenoma, es decir, a “unos grupos químicos muy pequeños que decoran nuestro genoma y que con el paso del tiempo se van acumulando y van cambiando la expresión de muchos de nuestros genes. Eso es lo que determina el envejecimiento, además de nuestra interacción con el medio ambiente”, ha explicado el investigador que ha detallado que la diferencia entre el envejecimiento de ahora y el de antes se debe, fundamentalmente a tres factores que son “la higiene, el descubrimiento de los antibióticos y la aparición de las vacunas”. Características que han provocado que “ahora vivimos alrededor de veinte o treinta años más que hace cien años”.

No obstante, lo que la medicina de hoy en día intenta no es controlar el envejecimiento, sino tratar algunas patologías asociadas a ello. Algo que ha querido dejar claro Juan Carlos Izpisúa: “La medicina actuar lo que trata es de paliar algunas de las enfermedades que están asociadas al envejecimiento. Amortiguan los síntomas pero realmente no se trata el envejecimiento”. Tratamientos que, como ha explicado Izpisúa, podrían colaborar a luchar contra varias enfermedades, entre las que se encuentra el cáncer.