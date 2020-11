Ignacio Camacho revela en 'El Cascabel' la estrategia de algunos miembros del Gobierno con los disturbios

Ignacio Camacho, reputado periodista, ha analizado en 'El Cascabel' los disturbios de los últimos días que han afectado a multitud de localidades en España y las reacciones de los diferentes grupos políticos, entre ellos, el de Podemos: "Requiere un notable desparpajo mandar a hablar de esto a Isa Serra que está condenada por agredir a las fuerzas públicas, el número 3 de Podemos también tiene un suplicatorio pedido al Supremo por algo parecido. Este intento de secar ideológicamente a los cafres conduce a la más triste y estéril melancolía. No se les puede dignificar atribuyéndoles una categoría política y mucho menos una ideología".

Para Camacho, "hablamos de antisistemas, de vándalos habituales, cafres callejeros, radicales, ultras de fútbol, neonazis, inmigrantes jóvenes y menas que han querido aprovechar el lío. Estos son los que Sarkozy llamaba “morralla”, escoria, esto es lo que son, nihilismo juvenil. Vox ha patinado diciendo que son padres de familia protestando por la ruina económica. La clase media empobrecida se está tragando la ruina con una dignidad digna de aplauso".

El periodita ve "esencial" que "el Ministerio del Interior aclare esto, que den una información transparente de los detenidos en cada lugar. Ellos se van a autodignificar, pero son lo que son. Eso callaría muchas bocas, pero también algunas del Gobierno y no las quieren desautorizar. Este intento de crear un clima de años 30 con cristales rotos incluidos me parece muy peligroso".

En esta línea, ha añdido que "por lo menos debería haber salido un portavoz del Ministerio del Interior para contar qué han hecho, qué detenidos tienen. Tienen que estar alerta porque han cogido carrerilla y van a seguir. Interior tiene que comparecer e identificarlos ante la opinión pública. Como todos los populistas, miembros del Gobierno intentan fabricar enemigos y encajárselos al adversario político, crear cordones sanitarios. De eso se trata".

Ignacio Camacho también ha explicado que "Podemos tiene una trayectoria de defensa y amparo de los mejores especímenes de esta laya, hablo de Rodrigo Lanza por ejemplo, no hay alborotador o antisistema que se precie que no haya sido defendido por Pablo Iglesias o su partido. Y no quiero olvidar aquella frase de Iglesias de que se emocionaba cuando veía golpear a un policía nacional, supongo que cuando la Guardia Civil protege su casa ya habrá cambiado de opinión".

Por último, el periodista ha indicado que "hasta ahora, los últimos años, todos los brotes de violencia urbana y brotes de violencia urbana y vandalismo callejero han partido de las izquierdas radicales, de los ‘borrokitas’, de los cachorros del independentismo catalán y otros elementos amparados bajo la órbita de algunos partidos que soportan al Gobierno", ha finalizado.