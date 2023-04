El hospital de Zaragoza que salva la vida a soldados ucranianos: "Mi hija ha visto que ya no tengo piernas"

Pilar Cisneros y el equipo de La Tarde se ha acercado este jueves hasta el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, donde desde el 5 de mayo de 2022 han tratado a 53 heridos de guerra ucranianos, 24 están ahora mismos ingresados, como Oleksander Tarashenko, que está en silla de ruedas, sin ninguna de las dos piernas, y en la mano derecha sólo queda el pulgar

“Hoy cuando ha venido a visitarme mi hija con su esposo y mi hija me ha dicho que ya no tengo las piernas lo único que he podido hacer es levantar el dedo, porque con 58 años yo ya sé que seguiré viviendo y que no pasa nada”, emocionaba el combatiente ruso en COPE. Pero no ha sido la única historia que hemos escuchado en el programa de soldados que han vuelto heridos del frente.