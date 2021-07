Herrera, a Sánchez: “No hay rival en el mundo que sea capaz de ser más mentiroso, más embustero que tú”

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Cuánto me alegro de saludarle damas y caballeros en una mañana de julio, es el último viernes de julio, casi es el último día de julio, hoy salen muchas criaturas de vacaciones, se van a donde les parezca y se van normalmente en coche, la DGT ha anunciado lo que anuncia siempre que va a estar más pendiente que nunca de que todo el mundo como no tiene que ir, es decir, conduciendo sin alcohol, sin drogas, por su carril, no adelantando no puede y no corriendo más de lo que tiene que correr y ahí estarán pues los helicópteros y los hombres y mujeres de la Guardia Civil a la que le enviamos desde aquí un fuerte abrazo.

Unos se van de vacaciones, otros se van de la radio Miren, por ejemplo, Josep Lázaro director de COPE Castellón, ha sido muchos años, también director de COPE Lérida, jefe de informativos en Cataluña. Tuve el gusto de trabajar con él en Miramar, 35 años en COPE y ha dicho que ya está bien que coge la carretera y la manta. Querido Pepe, mi abrazo de todo corazón y mi enhorabuena por todos estos años, ha sido un placer coincidir contigo.