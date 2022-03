Herrera: "El Gobierno no va bajar impuestos porque no se priva de seguir llenando sus arcas"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es martes 29 de marzo del 2022. Lo más interesante del día seguramente estará después del Consejo de Ministros cuando el Gobierno explique lo que ayer, lo que podríamos llamar 'la gala de las ayudas', como la gala de los Óscar, pero la gala de las ayudas que protagonizó Pedro Sánchez y toda su tropa, incluido el Ibex que forma parte de su tropa. Reducido a pocas palabras o en pocas explicaciones, el Gobierno no va bajar impuestos porque no se priva de seguir llenando sus arcas para poder seguir gastando, que es lo que le gusta. Apuesta por la subvención, yo cobro mucho, recaudo, y luego os doy una paguita o una ayudita, eso es el socialismo. Y particularmente esa variante del socialismo que es el sanchismo, nunca bajar impuestos, llegar tarde y mal a las cosas y vivir permanentemente en el reino de las apariencias. Luego lamentarme, no actuar juntos y de que todos no estemos unidos ante la desventura, ese lamento de no actuar juntos lo creas tú, Sánchez, desconsiderado al Parlamento y a la oposición. El problema está en el sanchismo y ahora rompe en patriota rodeado por los pelotas del Ibex, los que deben cosas, para él ir montando sus actos permanentes de propaganda.

Miren, el plan que presenta el Gobierno, el gobierno de España es el último plan en llegar, y además el más modesto, y además presentado donde no debe. Con todas las trampas, trucos e incógnitas que son esperables en Pedro Sánchez. ¿Por qué?, porque este plan es más un préstamo que una ayuda, responde al populismo intervencionista de siempre y además consolida la idea de que este gobierno necesita ir ingresando constantemente para seguir gastando constantemente, exactamente igual que durante la pandemia. Aparentar que el Gobierno hace algo, y en realidad lo único que hace es vender motos, milongas. Rebajar impuestos implicaría tocar el gasto público, y no va además la imagen de que el gobierno auxilia a la población, le devuelve algo que le ha estado cobrando y que va a seguir cobrando. Mientras tanto, todo son parches temporales no estructurales. Ya les digo, quedan detalles por conocer de un plan que, de momento, no responde a la urgencia de lo que estamos viviendo y consta fundamentalmente de sobreactuación.