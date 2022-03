Herrera: “¿Está en el fondo de todo esto la pretensión de Sánchez de presidir la Comisión Europea en el 2024?"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya están aquí las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias. Día de lluvias prácticamente en todo el país, benditas lluvias, que además parece que durante toda la semana van a continuar y van a pillar parte de la otra en algunos lugares, bueno será.





LOS PROBLEMAS DE SÁNCHEZ





Verán ustedes, esta es la crónica, como lo decía desde las 6 de la mañana, de un gobierno atascado, atascado porque la carretera es pedregosa indudablemente. Pero al Gobierno no le funcionan bien las amortiguaciones, no le funciona bien casi casi nada. La huelga de transportes se mantiene, se le amontonan las críticas por el volantazo con la política del Sáhara, y Sánchez no encuentra apoyos para desindexar el gas del precio de la energía finalmente y bueno, al menos, su socio Podemos es sumiso y no le da problemas. Pero tiene problemas que indudablemente se reflejan en todos nosotros, en nuestra vida cotidiana.