Hermana Gloria Cecilia Narváez, en 'Herrera en COPE': “He logrado sanar el alma pero aun quedan muchos miedos”

La hermana Gloria Cecilia Narváez ha estado toda su vida ligada a la religión. Nació en el seno de una familia católica en Buesaco, una ciudad al sur de Colombia en 1961. A los 18 años recibió la llamada de Dios e ingresó en la comunidad religiosa Franciscana de María Inmaculada. Allí se desempeñó como maestra de primaria enviada como misionera a lugares como Ecuador o México y también trabajó junto a los indígenas en el Amazonas. Después se trasladó a África y finalmente se instaló en Malí.

Allí continuó mostrando su solidaridad con mujeres y niños, sin negar su ayuda a nadie. Y fue también en ese lugar donde su vida cambió. El 7 de febrero de 2017, en Koutiala, en una casa en la que vivía junto a otras hermanas franciscanas entraron cuatro hombres armados con fusiles en busca de dinero y de una rehén. La hermana se ofreció como voluntaria al ser la más mayor y así comenzaron sus cinco años de cautiverio hasta que fue liberada en la frontera con Burkina Faso. Una experiencia que, como ella misma ha relatado, le ha dejado unos miedos que “no son fáciles de olvidar”. Entre ellos, las difíciles experiencias que vivió en el desierto, especialmente “cuando estaba sola” y entre los que recuerda los “tiroteos, estallidos, grupos extremistas, azotes y cadenas”. Pero ella, a pesar de no olvidarlos, prefiere pensar que lo hizo por amor a Dios: “Es grande y nuestra misión y servicio la hacemos por Él y por la gente joven”. Además, como ha contado la hermana Gloria Cecilia Narváez también ha sido Dios quien la ha ayudado a recuperarse: “Gracias a la oración y la sanación interior del alma que, la he hecho en oración viviendo lo que viví en el desierto, y orando he logrado sanar el alma pero aun quedan muchos miedos”.