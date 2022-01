¿Han servido para algo las mascarillas en exteriores? Darias da por "doblegada" la sexta ola

España ha conseguido doblegar la sexta curva. Después de varios días de caída de la incidencia acumulada, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado lo que muchos ya venían vaticinando: "Todos los datos apuntan que hemos doblegado la curva", ha asegurado. No obstante, la ministra ha apelado a la prudencia respecto al fin de la sexta ola de la pandemia. En el fondo, alcanzar el pico y doblegar la curva no significa que haya terminado la ola, ni tampoco la pandemia. De hecho, no ha querido poner una fecha para el final de la sexta ola, pero ha celebrado que "se van consolidando los datos". Tampoco se ha pronunciado sobre la fecha en la que la mascarilla en exteriores deje de ser obligatoria.

Una premisa que, desde luego, nos lleva a preguntarnos si realmente ha sido una medida que haya evitado, en mayor o menor medida, los contagios. Recordemos que estamos hablando de la curva más virulenta en lo que llevamos de pandemia y la mascarilla obligatoria se impuso como una medida fundamental para detener los contagios. No obstante, y desde entonces, la incidencia acumulada no ha hecho más que crecer hasta alcanzar niveles récord.